От водопровода до парковок: полное обновление ждет улицу Свердлова

В Пскове идёт реконструкция улицы Свердлова. Движение перекрыто на участке от пересечения с улицей Воеводы Шуйского до Советской. В план ремонта входит полная замена водопровода, тепловых сетей, канализации и ливнёвки.
Кроме того, заменят газовые сети и установят очистные сооружения. Эти работы планируют завершить к июню следующего года. До конца декабря подрядчик будет укладывать асфальт, делать пешеходные дорожки, парковки, устанавливать малые формы и заниматься посадкой деревьев.
Андрей Удалов
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Сентябрь 2017
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