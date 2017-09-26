От водопровода до парковок: полное обновление ждет улицу Свердлова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.09.2017 11:48

В Пскове идёт реконструкция улицы Свердлова. Движение перекрыто на участке от пересечения с улицей Воеводы Шуйского до Советской. В план ремонта входит полная замена водопровода, тепловых сетей, канализации и ливнёвки.

Кроме того, заменят газовые сети и установят очистные сооружения. Эти работы планируют завершить к июню следующего года. До конца декабря подрядчик будет укладывать асфальт, делать пешеходные дорожки, парковки, устанавливать малые формы и заниматься посадкой деревьев.

Андрей Удалов