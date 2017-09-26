Четверть века спортивных и духовных побед: детско-юношеский центр «Бригантина» отмечает юбилей

Детско-юношеский спортивный центр "Бригантина" в этом году отмечает юбилей. Уже 25 лет школа воспитывает борцов, гимнасток, футболистов, волейболистов.
Любой вид спорта - это искусство. Даже дзюдо: со стороны - просто борьба, на самом деле - особое искусство ведения боя: суметь совершить бросок, удушающий прием или застраховать себя от травмы во время нападения противника. Проверить себя на прочность и понять, над чем стоит поработать, начинающие спортсмены могут не только на тренировках, но и на соревнованиях. Тренеры регулярно выезжают с ребятами в другие города России, а также в Эстонию и Латвию, где проходят международные турниры по дзюдо. Особой популярностью в центре "Бригантина", да и вообще в городе, пользуется спортивная аэробика. Это уникальный вид спорта, в котором сочетаются безупречная физическая подготовка и грация, чувство ритма и хорошая растяжка.Сейчас аэробика - один из пяти видов гимнастики (наряду с акробатикой, прыжками на батуте, спортивной и художественной гимнастикой). Во время выступлений оцениваются сила, выносливость, гибкость, артистичность и сложность программы. Тренеры уверены, они воспитывают универсальных спортсменов, которые могут не только танцевать, но и мяч погонять и даже проявить себя в борьбе. "Бригантина" сотрудничает с прибалтийскими спортклубами: проводят турниры и совместные тренировки для обмена опытом, в очередной раз доказывая, что спорт вне времени и для него не существует границ.
Дина Перевозчикова, Василий Нордэн, Юрий Ильин
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