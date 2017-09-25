В Великих Луках прошла инаугурация главы города Николая Козловского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.09.2017 20:59

В южной столице региона сегодня прошла инаугурация главы города. Избранного на второй срок Николая Козловского поздравил губернатор Андрей Турчак, депутаты Псковского областного Собрания, главы районов, представители духовенства и общественности. Торжественную церемонию провели в обновлённом зале драматического театра. По уставу Великих Лук, вступающий в должность глава города принёс присягу.

Николаю Козловскому вручили нагрудный знак и ключ от Великих Лук как символ власти. Напомним, глава города избирался из числа депутатов местной думы. За Николая Козловского свой голос отдали 26 парламентариев из 30-ти.

Лариса Чурикова