В Великих Луках прошла инаугурация главы города Николая Козловского

В южной столице региона сегодня прошла инаугурация главы города. Избранного на второй срок Николая Козловского поздравил губернатор Андрей Турчак, депутаты Псковского областного Собрания, главы районов, представители духовенства и общественности. Торжественную церемонию провели в обновлённом зале драматического театра. По уставу Великих Лук, вступающий в должность глава города принёс присягу.
Николаю Козловскому вручили нагрудный знак и ключ от Великих Лук как символ власти. Напомним, глава города избирался из числа депутатов местной думы. За Николая Козловского свой голос отдали 26 парламентариев из 30-ти.
Лариса Чурикова
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