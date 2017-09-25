logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Пьеса «Старик» спустя полвека вновь на псковской сцене. Чего ждать от постановки? Обсудим 26 сентября в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 25.09.2017 18:38

Пьеса «Старик» спустя полвека вновь на псковской сцене. Чего ждать от постановки? Обсудим 26 сентября в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05В Псковском драматическом театре этой осенью состоится премьера спектакля «Старик» по одноименной пьесе Максима Горького. 55 лет назад спектакль по этому произведению уже был в репертуаре театра.

Чем в этот раз удивит зрителя псковский театр? Что изменилось за полвека? И как актёры готовятся к премьере? Эти и другие вопросы обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков».
Гости программы: режиссер Анна Потапова и заслуженный артист России Виктор Яковлев. В прямом эфире разыграем билеты на премьеру спектакля "старик"!

Не пропустите! 26 сентября с 17.05. Присоединяйтесь по телефону 62-80-30, задавайте вопросы гостям студии и пишите комментарии к этому посту.
 

 
SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк