Пьеса «Старик» спустя полвека вновь на псковской сцене. Чего ждать от постановки? Обсудим 26 сентября в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.09.2017 18:38

В Псковском драматическом театре этой осенью состоится премьера спектакля «Старик» по одноименной пьесе Максима Горького. 55 лет назад спектакль по этому произведению уже был в репертуаре театра.

Чем в этот раз удивит зрителя псковский театр? Что изменилось за полвека? И как актёры готовятся к премьере? Эти и другие вопросы обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков».

Гости программы: режиссер Анна Потапова и заслуженный артист России Виктор Яковлев. В прямом эфире разыграем билеты на премьеру спектакля "старик"!

Не пропустите! 26 сентября с 17.05. Присоединяйтесь по телефону 62-80-30, задавайте вопросы гостям студии и пишите комментарии к этому посту.

