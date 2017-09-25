Пьеса «Старик» спустя полвека вновь на псковской сцене. Чего ждать от постановки? Обсудим 26 сентября в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05

В Псковском драматическом театре этой осенью состоится премьера спектакля «Старик» по одноименной пьесе Максима Горького. 55 лет назад спектакль по этому произведению уже был в репертуаре театра.
Чем в этот раз удивит зрителя псковский театр? Что изменилось за полвека? И как актёры готовятся к премьере? Эти и другие вопросы обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков».
Гости программы: режиссер Анна Потапова и заслуженный артист России Виктор Яковлев. В прямом эфире разыграем билеты на премьеру спектакля "старик"!
Не пропустите! 26 сентября с 17.05. Присоединяйтесь по телефону 62-80-30, задавайте вопросы гостям студии и пишите комментарии к этому посту.
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1