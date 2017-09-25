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Генерал Валерий Асапов, погибший в Сирии, служил в 76-й Псковской дивизии

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.09.2017 16:04

В 104-м полку он прошёл путь от командира взвода до командира батальона. В девяносто пятом во время боёв в Грозном, получил тяжёлое ранение в ногу, но смог восстановиться и продолжил службу. Кавалер «Орденов Мужества» в 2013 году из рук Президента получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.

В Сирии генерал-лейтенант Асапов был старшим группы российских военных советников. Во время обстрела он находился на командном пункте сирийских войск. Посмертно генерал представлен к высокой государственной награде.

Кирилл Радион

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