Генерал Валерий Асапов, погибший в Сирии, служил в 76-й Псковской дивизии

В 104-м полку он прошёл путь от командира взвода до командира батальона. В девяносто пятом во время боёв в Грозном, получил тяжёлое ранение в ногу, но смог восстановиться и продолжил службу. Кавалер «Орденов Мужества» в 2013 году из рук Президента получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.
В Сирии генерал-лейтенант Асапов был старшим группы российских военных советников. Во время обстрела он находился на командном пункте сирийских войск. Посмертно генерал представлен к высокой государственной награде.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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