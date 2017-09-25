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Доедешь или застрянешь? Для жильцов дома на Инженерной в Пскове лифт стал «русской рулеткой»

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.09.2017 12:01

Навести порядок уже два года безуспешно призывают управляющую компанию жильцы дома на Инженерной в Пскове. Перила в подъезде сломаны. А в темное время суток ходить по лестнице вдвойне опасно - нет электричества. Вместо окон либо дыры, либо вставки из полистирола.

Во время дождя, рассказывают жильцы, сквозь открытый люк крыши текут потоки воды. Но самая больная тема - отслуживший все возможные сроки лифт. Ездить на нем попросту боятся. Застрять между этажами можно в любой момент.

Регина Кадырова

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