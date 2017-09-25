В Пскове прошел исторический праздник «Воевода Шуйский»

Погрузиться в историю Пскова конца шестнадцатого века смогли гости праздника "Воевода Шуйский". В Пскове его проводят второй раз, посвящён он обороне Пскова от войск Стефана Батория. Площадкой праздника стала набережная Великой рядом с Покровской башней, где и разворачивались исторические события. Программа оказалась насыщенной.
Виктория Писукова, Василий Нордэн
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Сентябрь 2017
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