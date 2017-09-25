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Псковские байкеры отметили закрытие сезона зрелищным мотопробегом

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.09.2017 11:52

Псковские байкеры закрыли мотосезон. Уже по традиции осенью любители мотоциклов собираются вместе на одной площадке. Отметить завершение сезона на горе Соколиха собрались более сотни человек. Для мотоциклистов проводились конкурсы по мотоджимхане - маневрированию среди препятствий на время.

Здесь же сотрудники ГИБДД раздавали самым маленьким любителям мотоциклов светоотражающие наклейки. Наиболее зрелищная часть закрытия - это проезд колонны мотоциклистов по городу. Под оглушительный рёв моторов, байкеры проехали по улице Леона Поземского, площади Ленина и Октябрьскому проспекту.

Виктория Писукова

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