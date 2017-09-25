Псковский спортсмен Гаджи Курбанов взял золото на первенстве России по ММА

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.09.2017 11:50

Сложные, жёсткие и бескомпромиссные. На Первенство России по смешанным единоборствам ММА в Великие Луки съехались более двухсот юных бойцов в возрасте до семнадцати лет из всех федеральных округов России. Нашу область представляли двадцать спортсменов, один из которых - Гаджи Курбанов взял золото и теперь может претендовать на место в сборной страны.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин