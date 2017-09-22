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Главный редактор журнала «Фома» встретился сегодня со студентами ПсковГУ

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.09.2017 00:23

Культуролог и главный редактор журнала "Фома" Владимир Легойда встретился сегодня со студентами ПсковГУ. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата рассказал молодёжи о проблемах и направлениях развития современного медийного пространства.

Например, как изменились СМИ с появлением Интернета и сможет ли компьютер в будущем заменить журналиста? В своём выступлении Владимир Легойда также на конкретных примерах показал одну из последних общемировых тенденций в СМИ - это, к сожалению, искажение информации.

Виктория Писукова

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