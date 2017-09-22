Главой города Пскова избран Иван Цецерский

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.09.2017 14:56

За его кандидатуру сегодня на первой сессии нового созыва проголосовали шестнадцать депутатов из двадцати пяти. Голосование было тайным. Пост главы Пскова Иван Цецерский занимает уже восемь лет. За это время, отметил он в своём выступлении, налажен контакт с администрацией города и области.

Это реставрация набережных, Финского парка и улицы Калинина, ремонт дворовых территорий. В целях повышения качества функций городской Думы, глава города предложил усовершенствовать работу с обращениями граждан и еженедельно выезжать в округа, чтобы на месте решать проблемы. Также депутаты назначили исполняющего обязанности главы администрации города. Эту должность до выборов, которые пройдут в конце октября на очередной сессии, будет занимать Игорь Калашников.

Екатерина Давыдова