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Сегодня депутаты нового созыва Псковской городской Думы выберут главу города

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.09.2017 12:46

Сегодня депутаты нового созыва Псковской городской Думы будут выбирать на сессии главу города. На эту должность вновь претендует Иван Цецерский, который занимал этот пост последние несколько лет.

Кроме того в ближайшее время будет выбран и новый глава администрации областного центра. Сейчас это место занимает Игорь Калашников

Надежда Прыгина

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