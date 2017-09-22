Сегодня депутаты нового созыва Псковской городской Думы выберут главу города

Сегодня депутаты нового созыва Псковской городской Думы будут выбирать на сессии главу города. На эту должность вновь претендует Иван Цецерский, который занимал этот пост последние несколько лет.
Кроме того в ближайшее время будет выбран и новый глава администрации областного центра. Сейчас это место занимает Игорь Калашников
Надежда Прыгина
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