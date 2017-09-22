Сегодня депутаты нового созыва Псковской городской Думы выберут главу города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.09.2017 12:46

Сегодня депутаты нового созыва Псковской городской Думы будут выбирать на сессии главу города. На эту должность вновь претендует Иван Цецерский, который занимал этот пост последние несколько лет.

Кроме того в ближайшее время будет выбран и новый глава администрации областного центра. Сейчас это место занимает Игорь Калашников

Надежда Прыгина