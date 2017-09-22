Завтра в эфире ГТРК «Псков» смотрите новый выпуск передачи «В чужом деле»

Завтра в эфире ГТРК «Псков» в восемь сорок - новый выпуск передачи «В чужом деле». В ней наши корреспонденты пробуют различные рабочие профессии. Андрей Удалов стал водителем грузовика, трактора, а также освоил мастерство крановщика.
Эти специальности достаточно востребованы в регионе. Обучают им в Псковском политехническом колледже. Студенты получают не только навыки управления автомобилем и тяжёлой техникой, но и учатся её ремонтировать.
Удалов Андрей
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