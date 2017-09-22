Завтра в эфире ГТРК «Псков» смотрите новый выпуск передачи «В чужом деле»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.09.2017 12:00

Завтра в эфире ГТРК «Псков» в восемь сорок - новый выпуск передачи «В чужом деле». В ней наши корреспонденты пробуют различные рабочие профессии. Андрей Удалов стал водителем грузовика, трактора, а также освоил мастерство крановщика.

Эти специальности достаточно востребованы в регионе. Обучают им в Псковском политехническом колледже. Студенты получают не только навыки управления автомобилем и тяжёлой техникой, но и учатся её ремонтировать.

Удалов Андрей