Псковский театр кукол готовится к открытию театрального сезона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.09.2017 11:57

Псковский театр кукол готовится к открытию сезона. Переезд в новое здание пока откладывается, поэтому свой премьерный спектакль кукольники покажут в прежнем здании на Конной. Псковичей ждёт постановка "Приключения барона Мюнхгаузена". Каждая байка этого известного выдумщика - уже сама по себе интересная история, поэтому юным зрителям и их родителям актёры готовят много юмора, музыки и веселья.

Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов