Более трёхсот человек успешно сдали нормативы ГТО в Пскове в этом году

В основном это школьники и студенты. На специальной церемонии в Доме детского творчества они получили заслуженные значки - бронзовые, серебряные и золотые. Нормативы в городе можно сдать на базе спортивного центра "Юность" на специальных фестивалях. В Пскове в этом году это попытались сделать более шестисот детей и ста взрослых.
Комплекс ГТО появился ещё в СССР, и был возрождён в 2014 году. Чтобы получить специальный значок, нужно пройти несколько испытаний, обязательных и по выбору, среди которых подтягивание, бег на короткие и длинные дистанции, наклоны, лыжи и плавание. Школьникам значок ГТО даёт дополнительное преимущество при поступлении в ВУЗы.
Иван Павлов
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