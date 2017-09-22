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Более трёхсот человек успешно сдали нормативы ГТО в Пскове в этом году

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.09.2017 11:53

В основном это школьники и студенты. На специальной церемонии в Доме детского творчества они получили заслуженные значки - бронзовые, серебряные и золотые. Нормативы в городе можно сдать на базе спортивного центра "Юность" на специальных фестивалях. В Пскове в этом году это попытались сделать более шестисот детей и ста взрослых.

Комплекс ГТО появился ещё в СССР, и был возрождён в 2014 году. Чтобы получить специальный значок, нужно пройти несколько испытаний, обязательных и по выбору, среди которых подтягивание, бег на короткие и длинные дистанции, наклоны, лыжи и плавание. Школьникам значок ГТО даёт дополнительное преимущество при поступлении в ВУЗы.

Иван Павлов

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