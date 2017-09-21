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Известный журналист Леонид Млечин провел мастер-класс в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.09.2017 19:01

Сегодня в Пскове в рамках фестиваля "Человек и Вера" прошёл мастер-класс известного журналиста и телеведущего Леонида Млечина. Только от слова "мастер-класс" гость сразу отказался. Мастером себя не считает и учить журналистов журналистике согласился только потому, что старше и за свои годы работы набил больше шишек. А говорил о том, как стать профессионалом и о том, почему мы, те, кто работает в СМИ, сейчас переживаем не лучшие времена.

По мнению Леонида Млечина, Интернет, который был создан, чтобы расширить границы, стал главным врагом профессиональной журналистики, из-за которого исчезли такие жанры, как анализ, очерк, расследование. Поэтому он с удовольствием приехал на фестиваль "Человек и вера", где его коллеги из разных регионов затрагивают такие важные для страны вопросы: место церкви в современной жизни, нравственность и самосовершенствование.

Дина Перевозчикова

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