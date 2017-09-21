Про дауншифтинг говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 26 сентября с 7.20

Как часто многие из нас, сидя на работе, думали от том, чтобы бросить все и уехать подальше от городской суеты, пробок, а главное, стресса. Подобное явление, когда жители городов переезжают в деревни, называют дауншифтингом.
О том, почему же люди предпочитают городу деревню, говорим в эфире программы «Стартовая площадка» с человеком, который планирует переехать из Пскова в сельскую местность - Иваном Траховым.
Слушайте 26 сентября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
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