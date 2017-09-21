logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Про дауншифтинг говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 26 сентября с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 25.09.2017 16:21

Про дауншифтинг говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 26 сентября с 7.20Как часто многие из нас, сидя на работе, думали от том, чтобы бросить все и уехать подальше от городской суеты, пробок, а главное, стресса. Подобное явление, когда жители городов переезжают в деревни, называют дауншифтингом.

 

О том, почему же люди предпочитают городу деревню, говорим в эфире программы «Стартовая площадка» с человеком, который планирует переехать из Пскова в сельскую местность - Иваном Траховым.

Слушайте 26 сентября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

 

 

 

 
SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк