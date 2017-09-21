Ливневую канализацию в Пскове будут реконструировать

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Руководством областного центра уже определены девять самых проблемных адресов, которых реконструкция коснется в первую очередь.
Среди них проспект Энтузиастов, улица Инженерная, Юбилейная и Яна Фабрициуса, а также перекресток улиц Розы Люксембург и Петровской, Октябрьский проспект в районе Детского парка, улицы Некрасова и «Максимуса», а также Завокзальный район. Здесь уложат трубы большего диаметра и с более длительным сроком службы. Увеличат количество водоотводных колодцев.
Ирина Нассар
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