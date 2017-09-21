Православные христиане празднуют сегодня Рождество Богородицы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.09.2017 14:51

Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие. Он относится к числу двунадесятых. Праздник был установлен в четвёртом веке. По преданию, престарелая супружеская пара Иоаким и Анна молилась Богу о том, чтобы он даровал им детей. В конце концов они услышали голос ангела, который сказал, что Анна родит дочь.

В последствии ставшей матерью Спасителя. На Руси этот день связывали с праздником сбора урожая. Молодожёны приглашали к себе в гости родителей, чтобы показать, как они ведут совместное хозяйство. Для женщин в этот праздник было обязательной традицией посещать церковь, чтобы поставить свечку Пресвятой Богородице.

Кирилл Радион