Сегодня в Пскове впервые приняли присягу для получения гражданства

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.09.2017 13:05

Нововведение действует с первого сентября. До этого момента процедура выдачи гражданства была формальной, сродни получению справки. С предложением ввести присягу для тех, кто получает российское гражданство, в начале июня этого года выступил президент Владимир Путин. Депутаты предложение поддержали.

Было разработано несколько примеров текста. В итоге, сейчас будущие граждане нашей страны клянутся соблюдать конституцию и законы России, защищать государство, уважать его культуру и традиции. В Пскове чаще всего на гражданство подают жители стран бывшего СССР.

Регина Кадырова