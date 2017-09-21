Сегодня в Пскове впервые приняли присягу для получения гражданства

Нововведение действует с первого сентября. До этого момента процедура выдачи гражданства была формальной, сродни получению справки. С предложением ввести присягу для тех, кто получает российское гражданство, в начале июня этого года выступил президент Владимир Путин. Депутаты предложение поддержали.
Было разработано несколько примеров текста. В итоге, сейчас будущие граждане нашей страны клянутся соблюдать конституцию и законы России, защищать государство, уважать его культуру и традиции. В Пскове чаще всего на гражданство подают жители стран бывшего СССР.
Регина Кадырова
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