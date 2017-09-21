Доступность поликлиник для инвалидов проверили в Пскове

Руководитель госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов лично на себе проверил доступность поликлиник для инвалидов. Для этого ему пришлось переодеться в специальный костюм.
Лифт-подъемник для инвалидов стал первым препятствием на пути Игоря Потапова в поликлинику. На какую кнопку нажимать, не видно. Инструкцию прочитать сложно - шрифт совсем мелкий. Попасть к врачу без посторонней помощи, как оказалось, практически невозможно. В специальном костюме, имитирующем инвалидность, руководитель Госкомитета области по здравоохранению и фармации ощутил на себе, что именно переживает человек с ограниченными возможностями здоровья. В регистратуре картина та же. Услышать, голос за стойкой, пациент снова не может. Костюм Герт изобрели специально для студентов-медиков. Утяжелители на руках и ногах, сковывающий движения воротник и тяжелый жилет, специальные очки и наушники. Надевший такой костюм человек плохо видит, почти не слышит и испытывает трудности в передвижении - отличный способ проверить доступность среды для людей с ограниченными возможностями.
Светлана Константинова, Сергей Дьяков
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Сентябрь 2017
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