В Великих Луках задержана группа мошенников, жертвами которых стали доверчивые пенсионеры

Во время бесплатных шоу в кафе пожилым людям навязывали кредиты для покупки обычных кастрюль и сковородок. Вот только цена у этой посуды в десятки раз дороже реальной стоимости. Сотрудники угрозыска провели оперативные мероприятия и задержали семь человек.
Это молодые люди из разных городов страны, а также граждане Украины и Беларуси. При обыске у них были изъяты вещественные доказательства.
Алина Чабан
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Сентябрь 2017
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