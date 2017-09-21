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В Великих Луках задержана группа мошенников, жертвами которых стали доверчивые пенсионеры

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.09.2017 12:39

Во время бесплатных шоу в кафе пожилым людям навязывали кредиты для покупки обычных кастрюль и сковородок. Вот только цена у этой посуды в десятки раз дороже реальной стоимости. Сотрудники угрозыска провели оперативные мероприятия и задержали семь человек.

Это молодые люди из разных городов страны, а также граждане Украины и Беларуси. При обыске у них были изъяты вещественные доказательства.

Алина Чабан

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