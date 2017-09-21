Сегодня в Пскове открывается четвёртый Всероссийский фестиваль телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера»

Фестиваль проходит при поддержке ВГТРК. На конкурс было подано почти две сотни работ из пятидесяти регионов страны. Они посвящены межконфессиональным отношением, затрагивают проблемы духовного и нравственного воспитания, милосердия и сохранения культурного наследия.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от известных российских журналистов, запланированы встречи со студентами ПсковГУ.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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