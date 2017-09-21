Сегодня в Пскове открывается четвёртый Всероссийский фестиваль телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.09.2017 12:37

Фестиваль проходит при поддержке ВГТРК. На конкурс было подано почти две сотни работ из пятидесяти регионов страны. Они посвящены межконфессиональным отношением, затрагивают проблемы духовного и нравственного воспитания, милосердия и сохранения культурного наследия.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от известных российских журналистов, запланированы встречи со студентами ПсковГУ.

Кирилл Радион