В Тульской области на Куликовом поле прошла реконструкция легендарного сражения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.09.2017 11:55

Россияне сегодня отмечают один из дней воинской славы. Он связан с Куликовской битвой, победный итог которой историки часто называют началом становления государства Российского. В Тульской области на месте знаменитого сражения в двадцать первый раз прошёл реконструкторский фестиваль "Поле Куликово".

Регина Кадырова, Александр Калинин