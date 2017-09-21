В субботу в Новоржевском районе пройдёт ралли внедорожников «Кудяевские озёра»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.09.2017 11:53

К участию в соревнованиях приглашаются экипажи внедорожников. Заезды по трёхкилометровой трассе будут проходить в нескольких номинациях по уровню сложности. Также организаторы приглашают получить долю экстрима и зрителей.

Для них оборудованы удобные смотровые площадки. Старт соревнования двадцать третьего сентября в десять часов утра в деревне Кудяево.

Кирилл Радион