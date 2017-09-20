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Тепло в дома псковичей придет в октябре

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.09.2017 23:08

Тепло в дома жителей областного центра придет в октябре - пообещали сегодня власти Пскова. Отопление в дошкольные учреждения города дадут в ближайшие три дня. В школы - после 25 сентября. 

Все образовательные учреждения прошли подготовку к отопительному сезону. Приняты были без нареканий. Отмечу, что в некоторые учреждения здравоохранения города тепло уже пришло.

Надежда Прыгина

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