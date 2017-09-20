Тепло в дома псковичей придет в октябре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.09.2017 23:08

Тепло в дома жителей областного центра придет в октябре - пообещали сегодня власти Пскова. Отопление в дошкольные учреждения города дадут в ближайшие три дня. В школы - после 25 сентября.

Все образовательные учреждения прошли подготовку к отопительному сезону. Приняты были без нареканий. Отмечу, что в некоторые учреждения здравоохранения города тепло уже пришло.

Надежда Прыгина