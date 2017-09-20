Нужен ли запрет на продажу пневматического оружия детям? Обсуждаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 сентября с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.09.2017 19:21

Накануне в Госдуме представили законопроект о запрете продажи пневматического оружия детям. Поводом для инициативы стал недавний случай в ивантеевской школе, где подросток устроил стрельбу из пневматики.

О том, для чего же сегодня приобретают оружие в Пскове и области и как проходит процедура лицензирования в нашей стране – в программе «Стартовая площадка». Гость студии: начальник отдела лицензионно-разрешительной работы, майор полиции Людмила Васильева.

Слушайте 21 сентября с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните и высказывайте свою точку зрению – как оградить детей от оружия и нужно ли нам оружие в обычной жизни – по телефону прямого эфира 62-80-30.

