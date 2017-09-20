О реабилитации наркозависимых говорим 20 сентября в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

Накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отсрочке лишения свободы до 5 лет для наркозависимых, желающих пройти реабилитацию. Какие наказания предусматривает федеральное законодательство в настоящее время? И где проходят реабилитацию наркозависимые в Псковской области? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня (20 сентября) в 18.10 на «Радио России-Псков».
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