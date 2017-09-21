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О получении гражданства РФ говорим 21 сентября в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.09.2017 16:25

О получении гражданства РФ говорим 21 сентября в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10Сегодня в Пскове впервые иностранцы приняли присягу для получения гражданства Российской Федерации. Что нужно сделать, чтобы стать гражданином России? В чём клянутся будущие граждане нашей страны? И кто в последние годы чаще всего получает российское гражданство?

Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие минуты в программе "Постфактум".

Слушайте 21 сентября в 18.10 на "Радио России-Псков".

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