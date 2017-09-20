Сегодня официально вступил в должность глава Печорского района Дмитрий Сопотов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.09.2017 15:03

На прошедших десятого сентября выборах он набрал большинство голосов избирателей. Сопотов - уроженец Печорского района, служил в Вооружённых силах также на территории муниципалитета. Он выдвигался от партии «Единая Россия» и выиграл предварительные выборы, опередив действовавшего главу Сергея Васильева.

На церемонии вступления в должность Дмитрия Сопотова поздравил губернатор Андрей Турчак. Новому главе он вручил чашу терпения, чтобы этого важного качества руководителю муниципалитета хватило на весь срок полномочий. Также нового главу поздравили представители областного Собрания депутатов, ассоциации глав районов и Пограничной службы. Икону Святой Богородицы руководителю района подарил наместник Печорского монастыря архимандрит Тихон.

Иван Павлов