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В дом, где отказались жить даже бомжи, предлагают переселиться сироте власти Псковского района

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.09.2017 11:57

Квартира в деревне Зубово - муниципальная, но числится за Верой. Раньше здесь жила мама девушки. Родительских прав её лишили, но женщина прописала дочь в своём жилище. Хотела, чтобы ребёнок после интерната не остался без дома. Вот только этим оказала Вере «медвежью услугу». Теперь на приличную квартиру девушка претендовать не может, пока есть эта.

Вера не единственная сирота в Псковском районе, у которой дом официально есть, но жить там по ряду причин невозможно. Для таких случаев с тринадцатого года работает закон о принудительном обмене жилья через суд. Любой ребёнок, оставшийся без попечения родителей может им воспользоваться.

Надежда Прыгина

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