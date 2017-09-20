Зоозащитная организация «Шанс» нуждается в помощи неравнодушных псковичей

Зоозащитной организации "Шанс" катастрофически не хватает средств на содержание животных. Сейчас в пункте передержки находится больше ста двадцати собак, им ежедневно требуется питание и медобслуживание. Общественникам помогают волонтёры и благотворители, но и этого бывает недостаточно.
Всем этим собакам нужны общение и ласка, но в первую очередь: погулять и вдоволь поесть. В основном все собаки крупные, поэтому еды приходится готовить больше, чем на роту солдат, шутят сотрудники. Общественная организация выживает благодаря пожертвованиям, иначе прокормить всех было бы невозможно. Есть масса других расходов: коммунальные платежи, зарплата сотрудников, медицинское обслуживание животных. Главное, говорят в «Шансе», чтобы люди понимали: они стараются не только для самих животных, а работают на благо всех жителей города. Сейчас общественники принимают любую помощь: пожертвования, корм, стройматериалы, рабочие руки. Главное, чтобы работа «Шанса» не прекращалась, только тогда будет результат.
Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин
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