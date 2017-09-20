Маленькой Даше из Себежа требуется наша помощь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.09.2017 11:49

"Человек и вера" - всероссийский телевизионный фестиваль, который завтра откроется в Пскове, поможет маленькой Даше из Себежа. У девочки редкие болезни и задержка развития. В свои три года Дарья не может ходить и сидеть. Она нуждается в специальной прогулочной коляске, стоимость которой чуть меньше двухсот тысяч рублей. Сумма для родителей неподъёмная. ГТРК "Псков" и фестиваль "Человек и вера" начинают благотворительную акцию, цель которой помочь больным детям.

Спокойная беременность, плановое кесарево. А на свет Даша появилась с кровоизлиянием в голове. Дальше диагнозов становилось только больше. Симптоматическая эпилепсия, поражение центральной нервной системы, задержка развития и это ещё не весь перечень болезней. В свои три годика маленькая Даша не ходит и не сидит. Любимое развлечение - прогулки на свежем воздухе. Только из своей коляски Даша уже выросла. Новую прогулочную коляску предложили в службе социальной защиты. Только для детей взрослее, для тех, кто может самостоятельно сидеть. Родителям Даши рекомендовали купить коляску самим, а расходы - до двадцати восьми тысяч рублей обещали компенсировать. Только нужная коляска стоит в разы дороже. 193 тысячи и 800 рублей. Сумма для семьи Купцовых неподъёмная. Родители маленькой Даши уверены, в такой коляске малышка сможет наслаждаться свежим воздухом и меньше капризничать. А специалисты уверяют, что именно эта коляска пойдёт девочке на пользу. У родителей маленькой Даши надежда только на помощь людей. И неравнодушные уже откликнулись. Удалось собрать сорок две тысячи рублей. Нужно ещё сто пятьдесят тысяч. Их ГТРК «Псков» постарается собрать на фестивале "Человек и вера", который пройдёт в Пскове с двадцать первого по двадцать третье сентября. Но пожертвования можно перечислять и родителям.

Алина Чабан, Иван Лопаев

РЕКВИЗИТЫ:

номер карты сбербанк России-676280519019545570

-владелец и получатель Емельянова Ирина Геннадьевна(мама Даши)-

номер тел-Билайн:8-960-225-38-70

номер тел.-МТС:8911-395-68-54( привязан к карте!)

Номер карты сбербанк России-5469510012803996 -владелец и получатель

Точилова Маргарита Ивановна-бабушка Дарьюшки.

номер тел.-МТС 89118878211-привязан к карте