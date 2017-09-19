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О кукольных театрах поговорим в эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 20 сентября с 7:20

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 23:06

О кукольных театрах поговорим в эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 20 сентября с 7:20Что происходит на подмостках Псковского областного театра кукол? Чем удивят в новом сезоне, и как привлечь юного зрителя в век цифровых технологий? Гости студии: директор Псковского областного тетра кукол Татьяна Ааб и главный режиссер, заслуженный артист России Александр Заболотный. Не пропустите! 20 сентября на "Радио России-Псков" с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

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