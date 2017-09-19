Сегодня псковские единороссы по предложению губернатора области выдвинули на должность главы Пскова Ивана Цецерского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.09.2017 22:05

Депутаты нового состава Псковской городской Думы первую сессию проведут в эту пятницу. Главный вопрос - выборы главы города. Сегодня псковские единороссы по предложению губернатора области выдвинули на эту должность Ивана Цецерского.

Его поддержали делегаты конференции городского отделения партии. Напомним, по результатам выборов в новом составе городского парламента единороссы завоевали пятнадцать мандатов из двадцати пяти. Итоги кампании члены конференции признали успешными, особенно в условиях массовых попыток подкупа избирателей. По этим фактам сейчас расследуют несколько уголовных дел.

Иван Павлов