Сегодня псковские единороссы по предложению губернатора области выдвинули на должность главы Пскова Ивана Цецерского

Депутаты нового состава Псковской городской Думы первую сессию проведут в эту пятницу. Главный вопрос - выборы главы города. Сегодня псковские единороссы по предложению губернатора области выдвинули на эту должность Ивана Цецерского.
Его поддержали делегаты конференции городского отделения партии. Напомним, по результатам выборов в новом составе городского парламента единороссы завоевали пятнадцать мандатов из двадцати пяти. Итоги кампании члены конференции признали успешными, особенно в условиях массовых попыток подкупа избирателей. По этим фактам сейчас расследуют несколько уголовных дел.
Иван Павлов
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