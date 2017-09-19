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Главой города Великие Луки на второй срок избран Николай Козловский

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 22:15

Такое решение приняли сегодня парламентарии новой Думы. Это первое после выборов заседание. В южной столице региона глава города выбирается из числа депутатов. Подавляющее большинство отдали свой голос за Николая Козловского.

Всего в составе городской Думы шестого созыва тридцать депутатов. Двадцать пять мандатов по итогам выборов десятого сентября получила «Единая Россия», три - КПРФ, по одному ЛДПР и «Справедливая Россия». Среди парламентариев как опытные политики, так и новички.

Лариса Чурикова

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