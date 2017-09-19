Псковские десантники продолжают борьбу с условным противником

В Псковской области продолжаются масштабные белорусско-российские учения "Запад-2017". Накануне наши войска отбили аэропорт у условного противника: вооружённых бандформирований. Но выигранная битва не значит - победа в войне. И десантники продолжают наступление. Противник, однако, так просто сдаваться не собирается.
Регина Кадырова, Денис Алексеев
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Сентябрь 2017
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