Псковские десантники продолжают борьбу с условным противником

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.09.2017 22:16

В Псковской области продолжаются масштабные белорусско-российские учения "Запад-2017". Накануне наши войска отбили аэропорт у условного противника: вооружённых бандформирований. Но выигранная битва не значит - победа в войне. И десантники продолжают наступление. Противник, однако, так просто сдаваться не собирается.

Регина Кадырова, Денис Алексеев