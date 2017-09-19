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Сегодня в Псковской области официально вступили в должность главы двух районов

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 16:55

В Порховском районе победу на выборах одержал действующий глава Виктор Степанов. Он набрал более половины голосов избирателей и возглавит муниципалитет уже в третий раз. А в Дедовичском районе выборы выиграл Геннадий Афанасьев.

В его поддержку высказались семьдесят четыре процента проголосовавших дедовичан. На муниципальной службе впервые, ранее работал в правоохранительных органах, в том числе в Дедовичском районе, откуда и родом. С победой на выборах новоизбранных глав поздравил губернатор Андрей Турчак, депутаты областного Собрания, представители правоохранительных органов и духовенство. Глава региона поблагодарил жителей и актив Дедовичского района за совместную работу по сохранению Псковской ГРЭС - в ближайшие годы она будет работать, как и прежде.

Иван Павлов

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