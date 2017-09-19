День пенсионной грамотности для старшеклассников провели в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.09.2017 16:28

Как рассчитать свою будущую пенсию и почему об этих выплатах стоит задуматься ещё до трудоустройства - об этом сегодня рассказали молодёжи в псковском Пенсионном фонде. Уже в шестой раз здесь прошёл День пенсионной грамотности.

Старшеклассники и студенты не только прослушали лекцию, но и воспользовались пенсионным калькулятором, с помощью которого смогли примерно рассчитать, сколько денег они получат в старости. Одним днём обучение пенсионной грамоте не ограничится. До конца года специалисты фонда проведут подобные уроки в школах и ВУЗах. Кроме того, всю информацию о способах формирования пенсии можно найти на сайте Пенсионного фонда. Также можно скачать мобильное приложение.

Виктория Писукова