День пенсионной грамотности для старшеклассников провели в Пскове

Как рассчитать свою будущую пенсию и почему об этих выплатах стоит задуматься ещё до трудоустройства - об этом сегодня рассказали молодёжи в псковском Пенсионном фонде. Уже в шестой раз здесь прошёл День пенсионной грамотности.
Старшеклассники и студенты не только прослушали лекцию, но и воспользовались пенсионным калькулятором, с помощью которого смогли примерно рассчитать, сколько денег они получат в старости. Одним днём обучение пенсионной грамоте не ограничится. До конца года специалисты фонда проведут подобные уроки в школах и ВУЗах. Кроме того, всю информацию о способах формирования пенсии можно найти на сайте Пенсионного фонда. Также можно скачать мобильное приложение.
Виктория Писукова
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