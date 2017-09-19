Интервью с координатором проекта «Трезвая Россия» по городу Пскову Дмитрием Яковлевым смотрите на телеканале «Россия 24» 19 сентября в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.09.2017 16:18

Псковская область может стать первым регионом, где разрешат продавать алкоголь только с 21 года. Чем подкреплена такая инициатива " Трезвой России"? И как бороться с круглосуточными рюмочными в жилых домах? Об этом и не только поговорим с координатором федерального проекта "Трезвая Россия" по городу Пскову Дмитрием Яковлевым. Смотрите на телеканале «Россия 24» 19 сентября в 19.45