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Интервью с координатором проекта «Трезвая Россия» по городу Пскову Дмитрием Яковлевым на телеканале «Россия 24»

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 16:18

Интервью с координатором проекта «Трезвая Россия» по городу Пскову Дмитрием Яковлевым на телеканале «Россия 24»Псковская область может стать первым регионом, где разрешат продавать алкоголь только с 21 года. Чем подкреплена такая инициатива " Трезвой России"? И как бороться с круглосуточными рюмочными в жилых домах? Об этом и не только говорим с координатором федерального проекта "Трезвая Россия" по городу Пскову Дмитрием Яковлевым.

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