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Сто мотогонщиков примут участие во втором этапе Первенства Псковской области по мотокроссу

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 14:41

Сто мотогонщиков из Пскова, Петербурга, Москвы, а также из Беларуси и стран Балтии будут штурмовать Ваулины Горы. Там первого октября пройдёт второй этап Первенства Псковской области по мотокроссу. Спортсменов ждёт песчаная трасса, трамплины и виражи. В Ваулиных Горах мотоциклисты соревнуются на протяжение полувека.

Ещё в Советские времена там устраивались, в том числе, и чемпионаты Севера-Запада, проходили и всероссийские этапы. Зрителям обещают зрелищные выступления, показательные бои десантников и полевую кухню. Соревнования начнутся в двенадцать часов дня, об этом сообщили на пресс-конференции, где представили самого юного мотоциклиста - Семёна Белобокова. Первоклассник на своём мотоцикле не раз становился призёром самых разных соревнований по мотокроссу.

Алина Чабан

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