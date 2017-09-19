Необычные для городской среды обитатели появились в одном из псковских дворов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.09.2017 10:44

После проливных дождей в одном из псковских дворов появилось настоящее озеро. С необычными для городской среды обитателями. Два белых аиста поселились среди жилых домов несколько недель назад. Такому необычному зоопарку рады и дети, и взрослые.

Здесь не раз вспоминали о примете, что если белая птица устроится по соседству, значит быть счастью и достатку. Как уверяют местные жители, небольшое болото привлекло аистов не случайно. Ужи, лягушки и улитки - рацион богатый. Но впереди холода, да и еда может закончится - забили тревогу соседи. Полина Степанова: «Что и были лягушки здесь, они всех уже выловили. Сидят голодные. Одна больная, видно отбились от стаи и присели здесь». Здоровые птицы или нет, и почему они не улетают в тёплые края, предстоит выяснить псковским орнитологам. Сегодня аистов заберут в пункт передержки животных. Там уже находятся пять аистов, которые не смогли долететь до юга. У каждого своя печальная история, но об этом мы расскажем в следующих выпусках «Вестей».

Алина Чабан