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В Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова презентовали концертный зал

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 10:54

Новый концертный зал открылся сразу же после ремонта. В малом зале обновили не только стены, полы и потолки, но и оборудование. Мультимедийная аппаратура добавит в лекции визуализации. Студенты художественного факультета оформят зал дизайнерскими инсталляциями. Всего в колледже два больших зала, а также малый театральный и камерный.

Концерты, если не на год вперёд, то на целый семестр уже расписаны в только что отремонтированном зале. В нём, кстати, проходят академические экзамены и Государственная итоговая аттестация. Обновление зала отметили концертом лучших студентов колледжа. Зинаида Иванова: «Здесь проходят концерты и студентов, и преподавателей, и наших выпускников и профессуры консерватории и других ВУЗов, которые приезжают на лекции».

Алина Чабан

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