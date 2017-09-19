О школьной нагрузке поговорим 19 сентября в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.09.2017 12:19

Повышенная нагрузка, которую испытывают школьники, – серьезная проблема и для педагогов, и для врачей, и в первую очередь для родителей. 19 сентября в программе «Родительское собрание» пристально рассмотрим эту проблему, выясним, как и чем, мы взрослые, можем помочь ребенку. В студию радиостанции «Маяк-Псков» придут уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и педагог-психолог Мария Степанова. Слушайте с 17:05, присоединяйтесь по телефону прямого эфира 62-80-30