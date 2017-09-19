logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

О школьной нагрузке поговорим 19 сентября в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 12:19

О школьной нагрузке поговорим 19 сентября в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05Повышенная нагрузка, которую испытывают школьники, – серьезная проблема и для педагогов, и для врачей, и в первую очередь для родителей. 19 сентября в программе «Родительское собрание» пристально рассмотрим эту проблему, выясним, как и чем, мы взрослые, можем помочь ребенку. В студию радиостанции «Маяк-Псков» придут уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и педагог-психолог Мария Степанова. Слушайте с 17:05, присоединяйтесь по телефону прямого эфира 62-80-30

 

 

 
SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк