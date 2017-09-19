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Семья Лукьяновых просит помочь с лечением пятилетнего сына

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 11:00

На фестивале «Человек и вера», который откроется в Пскове в четверг, будут собирать пожертвования для больных малышей. В том числе для пятилетнего Алёши. Ребёнок с диагнозом ДЦП не может ходить, но научился ползать и сидеть благодаря лечению. Если его не продолжить, эти достижения могут стать временными.

Как и все мальчишки, Алёша любит играть с машинками. В свои пять лет он знает весь алфавит и мечтает стать боксёром. А пока Алёша учится ходить. У мальчика ДЦП. Он родился раньше срока и весил всего кило триста. По мнению врачей, это и стало причиной диагноза. Для помощи суставам надевается специальное медицинское приспособление. Оно называется свош. С ним Алёша пытается передвигаться в ходунках. Каждый шажок даётся тяжело, но Алёша - боец. Чего только стоят передвижения при помощи вот таких брусьев. Их смастерил папа мальчика. В семье вообще стараются выполнять все рекомендации медиков. Однако при всех стараниях занятий дома недостаточно. Заметные результаты появились после реабилитации в одном из центров Санкт-Петербурга. Ведь ещё год назад мальчик мог только лежать. А сейчас стал уже ползать на четвереньках, вставать с колен вдоль опоры, ещё сидеть, но с поддержкой. Но все достижения могут быть временными, если не продолжить лечение. Сейчас семья собирает деньги на очередную реабилитацию. Расходов так много, что одним родителям не справиться.  Чем старше становится Алёша, тем больше у него стремление заниматься. Раньше не хотел, часто плакал. В семье надеются, что в школу ребёнок пойдёт в буквальном смысле своими ногами. Главное сейчас собрать 150 тысяч и попасть на реабилитацию.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

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