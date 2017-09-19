Известная благотворительница Паскаль Вайер посетила Порховскую школу-интернат

Президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер посетил Порховскую школу-интернат. Визит высокого гостя и сотрудников Детского фонда связан с подведением итогов реализации крупного благотворительного проекта. На собранные в Австрии средства в школе отремонтировали душевые и прачечные, заменили окна.
Кроме того были закуплены новые кровати и постельное белье. Ребята устроили для гостей целую концертную программу: пели, танцевали, читали стихи и вручили всем помощникам сделанные своими руками подарки.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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