Проект размещения нестационарных торговых объектов в Пскове отправлен на доработку

Псковская прокуратура отправила на доработку проект постановления администрации города. Правоохранительные органы не согласны с новой схемой размещения нестационарных торговых объектов. Так, к примеру, городские власти, опираясь на законодательные нормативы охраны объектов культурного значения, планировали убрать все торговые точки, киоски, нестационарные магазины на Октябрьском, Рижском проспектах и Привокзальной площади.
Более восьмидесяти объектов подлежали ликвидации. В такой инициативе администрации Пскова прокуратура города усмотрела признаки избыточного ограничения для предпринимательской деятельности. А после изучения всех нормативов и постановлений, правоохранительные органы и вовсе пришли к интересным выводам. Было установлено, что такого запрета не содержится в данных проектах. И на нестационарную торговлю данный запрет не распространяется. В связи с чем прокуратура города дала отрицательное заключение на проект и проект сейчас находится на доразработке в администрации Пскова.
Алина Чабан
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1