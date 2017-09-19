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Проект размещения нестационарных торговых объектов в Пскове отправлен на доработку

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 11:27

Псковская прокуратура отправила на доработку проект постановления администрации города. Правоохранительные органы не согласны с новой схемой размещения нестационарных торговых объектов. Так, к примеру, городские власти, опираясь на законодательные нормативы охраны объектов культурного значения, планировали убрать все торговые точки, киоски, нестационарные магазины на Октябрьском, Рижском проспектах и Привокзальной площади.

Более восьмидесяти объектов подлежали ликвидации. В такой инициативе администрации Пскова прокуратура города усмотрела признаки избыточного ограничения для предпринимательской деятельности. А после изучения всех нормативов и постановлений, правоохранительные органы и вовсе пришли к интересным выводам. Было установлено, что такого запрета не содержится в данных проектах. И на нестационарную торговлю данный запрет не распространяется. В связи с чем прокуратура города дала отрицательное заключение на проект и проект сейчас находится на доразработке в администрации Пскова.

Алина Чабан

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