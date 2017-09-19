Котельные Псковского района могут отключить из-за огромного долга

Более ста семидесяти миллионов рублей должны коммунальные предприятия Псковского района за потреблённые газ, электричество и воду. Такие данные предоставили нам ресурсоснабжающие предприятия. Катастрофический долг начал копиться еще в тринадцатом году. Сейчас кредиторы пытаются взыскать деньги с трёх коммунальных предприятий района, с которыми у них были заключены договоры. Как показывает практика, договориться по хорошему пока не получается.
Ирина Коваленко, Сергей Дьяков, Денис Алексеев, Владимир Шагапов
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