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Котельные Псковского района могут отключить из-за огромного долга

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.09.2017 11:32

Более ста семидесяти миллионов рублей должны коммунальные предприятия Псковского района за потреблённые газ, электричество и воду. Такие данные предоставили нам ресурсоснабжающие предприятия. Катастрофический долг начал копиться еще в тринадцатом году. Сейчас кредиторы пытаются взыскать деньги с трёх коммунальных предприятий района, с которыми у них были заключены договоры. Как показывает практика, договориться по хорошему пока не получается.

Ирина Коваленко, Сергей Дьяков, Денис Алексеев, Владимир Шагапов

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