Волна анонимных звонков о минировании зданий «докатилась» до Пскова

В понедельник вечером в Пскове поступило несколько анонимных звонков о минировании зданий. Это видео нам предоставил очевидец. На нём видно, как у дома тридцать восемь по улице Рокоссовского, где расположены бильярдный клуб «Шары» и магазин «Магнит», работали экстренные службы.
Кроме того, в соцсетях появились сообщения о том, что после звонков о минировании были эвакуированы люди из гостиниц «Спорт», «Октябрьской», «Золотая набережная», «Old Estate Hotel & SPA» и клуба «Бинго». Отметим, в последние дни крупные российские города «накрыла» волна анонимных звонков о ложном минировании. Ни одно взрывное устройство обнаружено не было.
Кирилл Радион
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