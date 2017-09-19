Волна анонимных звонков о минировании зданий «докатилась» до Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.09.2017 11:41

В понедельник вечером в Пскове поступило несколько анонимных звонков о минировании зданий. Это видео нам предоставил очевидец. На нём видно, как у дома тридцать восемь по улице Рокоссовского, где расположены бильярдный клуб «Шары» и магазин «Магнит», работали экстренные службы.

Кроме того, в соцсетях появились сообщения о том, что после звонков о минировании были эвакуированы люди из гостиниц «Спорт», «Октябрьской», «Золотая набережная», «Old Estate Hotel & SPA» и клуба «Бинго». Отметим, в последние дни крупные российские города «накрыла» волна анонимных звонков о ложном минировании. Ни одно взрывное устройство обнаружено не было.

Кирилл Радион